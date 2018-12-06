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Наименование закупки
ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 13:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7
Почтовый адрес
443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7
Контактный телефон
+7 846 222-23-40
Факс
+7 846 222-23-44
Адрес электронной почты
npo@ae-system.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цых Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 23:00 GMT +306.12.2018 23:0006.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78453Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, РФ, 443029, Самарская область, город Самара, улица Солнечная, 28, помещение Н12, комната 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО НПО "АЭ-системы"
Все закупки и тендеры ООО НПО "АЭ-системы"
Адрес местонахождения
443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7
Кол-во: 160.000