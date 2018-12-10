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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ

    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 08:0010.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78450Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78450

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 14:11

    Документация процедуры

    ЯВЧ_ЭТП_Поставка_огнетушителей_для_Ямальской_ВЧ_ТПЗМО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 08:00 GMT +310.12.2018 08:0010.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78450Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    54 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, В соответствии с п. 3.3 Договора, поставка осуществляется до г. Ухта.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-8 7.4КГ 4.5М 10С АВСЕ ЗПУ Латунь"

    Кол-во: 31.000

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