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Наименование закупки
Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 14:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 08:00 GMT +310.12.2018 08:0010.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78450Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
Начальная цена
54 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, В соответствии с п. 3.3 Договора, поставка осуществляется до г. Ухта.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 31.000