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Наименование закупки
Поставка шипованных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 12:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
t-nugumanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шипованных шин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 09:30 GMT +306.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78431Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шипованных шин
Начальная цена
494 044,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. 1-я Вольская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно п. 6.1 договора поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 156.000