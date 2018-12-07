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    Главная / Торги / Microsoft Office Professional 2019

    Microsoft Office Professional 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 00:0007.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78428Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78428

    Наименование закупки

    Microsoft Office Professional 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 16:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-97

    Факс

    +7 495 719-45-85

    Адрес электронной почты

    info@draga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Microsoft Office Professional 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 00:00 GMT +307.12.2018 00:0007.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78428Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Microsoft Office Professional 2019

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка включена в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2019 Лицензия OpenLicensePack, Single OLP NL, 79P-05729"

    Кол-во: 5.000

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