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    Главная / Торги / Поставка детских кондитерских новогодних подарков

    Поставка детских кондитерских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 11:0006.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78424

    Наименование закупки

    Поставка детских кондитерских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 12:21

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детских кондитерских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 11:00 GMT +306.12.2018 11:0006.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских кондитерских новогодних подарков

    Начальная цена

    168 916,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета, согласно каждой Заявке. Расчет производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор новогодний подарок детский "Турист" кондитерские изделия 600Г мягкая игрушка-рюкзак"

    Кол-во: 220.000

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