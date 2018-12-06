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Наименование закупки
Поставка детских кондитерских новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 12:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
Zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских кондитерских новогодних подарков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 11:00 GMT +306.12.2018 11:0006.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78424Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских кондитерских новогодних подарков
Начальная цена
168 916,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета, согласно каждой Заявке. Расчет производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Кол-во: 220.000