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    Главная / Торги / Приобретение чехлов для стульев

    Приобретение чехлов для стульев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78421Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78421

    Наименование закупки

    Приобретение чехлов для стульев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 12:11

    Документация процедуры

    Спецификация_чехлы_для_стульев_2018г_ДЛЯ_СЭЭиЦ.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение чехлов для стульев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 07:00 GMT +306.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78421Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение чехлов для стульев

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Сочи Лазаревский район, ул.Сибирская д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении тридцати календарных дней с момента подписания первичных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чехол для стула двусторонний 91 Premium Chateau Flower жаккард 360Г/М² бежевый"

    Кол-во: 200.000

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