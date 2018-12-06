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    Главная / Торги / поставка бланков "О персональных данных "

    поставка бланков "О персональных данных "

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 10:3006.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78412Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78412

    Наименование закупки

    поставка бланков "О персональных данных "

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 10:56

    Документация процедуры

    ТЕКСТ_бланка__обработка_персональных_данных.pdf

    образец_бланка.pdf

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ.doc

    Форма_декларации_СМСП_(2).xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма.doc

    Спецификация_к_договору_(бланк).xls

    07.06.2018г___ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бланков "О персональных данных "

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 10:30 GMT +306.12.2018 10:3006.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78412Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бланков "О персональных данных "

    Начальная цена

    315 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул.Шуртыгина 15а (заезд со стороны ул.Седова)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк "Обработка персональных данных абонента" А5 бумага офсетная 65г/м2"

    Кол-во: 1500000.000

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