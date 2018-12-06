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Наименование закупки
ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 12:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7
Почтовый адрес
443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7
Контактный телефон
+7 846 222-23-40
Факс
+7 846 222-23-44
Адрес электронной почты
npo@ae-system.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цых Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 23:00 GMT +306.12.2018 23:0006.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78411Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, РФ,443029, Самарская область, город Самара, улица Солнечная, 28, помещение Н12, комната 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО НПО "АЭ-системы"
Все закупки и тендеры ООО НПО "АЭ-системы"
Адрес местонахождения
443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7
Кол-во: 160.000