Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 23:0006.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78411Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78411

    Наименование закупки

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 12:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение «АЭ-системы"
    Все закупки и тендеры ООО НПО "АЭ-системы"

    Юридический адрес

    443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7

    Почтовый адрес

    443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7

    Контактный телефон

    +7 846 222-23-40

    Факс

    +7 846 222-23-44

    Адрес электронной почты

    npo@ae-system.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цых Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 23:00 GMT +306.12.2018 23:0006.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78411Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, РФ,443029, Самарская область, город Самара, улица Солнечная, 28, помещение Н12, комната 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО НПО "АЭ-системы"
    Все закупки и тендеры ООО НПО "АЭ-системы"

    Адрес местонахождения

    443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат (D 20mm) 6XWS(36) IWRC"

    Кол-во: 160.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО НПО "АЭ-системы"
    Ценовой запрос № 78453
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ООО НПО "АЭ-системы"
    Ценовой запрос № 78455
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78455
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ООО НПО "АЭ-системы"
    Ценовой запрос № 78457
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78457
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО НПО "АЭ-системы"
    Ценовой запрос № 78460
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78460
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить