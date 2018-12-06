"Позиция 1" "Повышение квалификации для специалистов в области пожарной безопасности и охраны труда. Обучение по дополнительным профессиональным программам на выездных циклах, проводимых на условиях оказания платных образовательных услуг по контрактам за одного обучающегося. (72 часа)"

Кол-во: 1.000