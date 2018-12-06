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    Главная / Торги / Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая

    Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78402Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78402

    Наименование закупки

    Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 10:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 09:30 GMT +306.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78402Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая

    Начальная цена

    369 050,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставку организует и оплачивает поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан управления AEX4Z60a/T4-S1788 WANDFLUH"

    Кол-во: 2.000

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