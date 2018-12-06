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Наименование закупки
Закупка материалов для лабораторных исследований пластовых систем для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 10:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36375
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
up@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинцева Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов для лабораторных исследований пластовых систем для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 10:00 GMT +306.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78401Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов для лабораторных исследований пластовых систем для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»
Начальная цена
93 551,86
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Воровского, д.2 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % отсрочка 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 2.000