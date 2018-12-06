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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Техическое обслуживание действующих установок пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 10:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
Почтовый адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Контактный телефон
+7 83148 5-10-06
Факс
Адрес электронной почты
psk@gboupsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шершнев Алексей Трифонович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техическое обслуживание действующих установок пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 09:00 GMT +306.12.2018 09:0006.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78399Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техическое обслуживание действующих установок пожарной сигнализации
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область городской округ Перевозский, проспект Советский, д.27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производиться ежемесячно на основании акта сдачи-приемки выполненных работ «Подрядчика».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Адрес местонахождения
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Кол-во: 12.000