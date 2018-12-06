Техическое обслуживание действующих установок пожарной сигнализации

"Позиция 1" "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 2-ого типа, , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

Кол-во: 12.000