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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь

    Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 10:0007.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78397

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 11:05

    Документация процедуры

    Проект_Договора_поставки_мебели_для_для_нач._упр._декабрь__22.11.2018.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 499 580-00-63

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    zakharov@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 10:00 GMT +307.12.2018 10:0007.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь

    Начальная цена

    419 423,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А», корпус «С» этаж 10, помещение №1022/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель стеновая декоративная "Мастер" тёмный орех 2030х450х18ММ комплект 2ШТ МТ 664 ТО"

    Кол-во: 4.000

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