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    Главная / Торги / Пена монтажная для нужд ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Пена монтажная для нужд ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78390Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78390

    Наименование закупки

    Пена монтажная для нужд ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 16:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ДЕЛЬФИН"
    Все закупки и тендеры ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Юридический адрес

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25

    Почтовый адрес

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25

    Контактный телефон

    +7 831 233-31-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mail@sportdelfin.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карельская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Пена монтажная для нужд ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 09:30 GMT +306.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78390Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пена монтажная для нужд ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Начальная цена

    1 271,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Поставщик своими силами, а также за свой счёт осуществляет доставку Товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: гор. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25, разгрузка и перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место и оформление документации в отношении поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"
    Все закупки и тендеры ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Адрес местонахождения

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пена монтажная MAKROFLEX проф. Всесезонная 750МЛ"

    Кол-во: 5.000

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