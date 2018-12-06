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    Главная / Торги / Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)

    Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78385Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78385

    Наименование закупки

    Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 09:40

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.DOCX

    Проект_договора_поставки_рекламной_продукции(наборов_из_шоколада).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 499 580-00-63

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    zakharov@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 10:00 GMT +306.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78385Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)

    Начальная цена

    245 763,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А», корпус «С» этаж 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор шоколадный SNOWFLAKE QUATRO 7 29.5х30х10СМ Крафт коробка с окном, закрытым полиэтиленовой пленкой"

    Кол-во: 100.000

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