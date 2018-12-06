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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 09:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
Почтовый адрес
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Контактный телефон
+7 499 580-00-63
Факс
+7 812 455-01-71
Адрес электронной почты
zakharov@gazprominvestproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леончик Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 10:00 GMT +306.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78385Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рекламной продукции для нужд ООО «Газпром 335» (шоколад)
Начальная цена
245 763,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А», корпус «С» этаж 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Кол-во: 100.000