Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора поставки.