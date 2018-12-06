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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники

    Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78376Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78376

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 09:06

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 07:00 GMT +306.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78376Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники

    Начальная цена

    508 563,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 9, Склад Службы информационно-управляющих систем.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть для оргтехники Узел ролика второго переноса Xerox WC 7855 008R13064"

    Кол-во: 1.000

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