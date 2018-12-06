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    Главная / Торги / Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)

    Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 08:0006.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78374Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78374

    Наименование закупки

    Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lazareva@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 08:00 GMT +306.12.2018 08:0006.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78374Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)

    Начальная цена

    452 436,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка (транспортировка), погрузка и разгрузка Товара включена в стоимость товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки товара 5 рабочих дней с момента подписания договора. Товары (кондитерские изделия) должны быть изготовлены не ранее сентября 2018 года, срок хранения составляет не менее 5 (пяти) месяцев с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор кондитерских изделий новогодний подарок Пумба с кондитерским вложением 1000Г Игрушка-поросенок 27СМ"

    Кол-во: 50.000

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