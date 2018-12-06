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Наименование закупки
Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 13:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-00
Факс
Адрес электронной почты
Lazareva@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 08:00 GMT +306.12.2018 08:0006.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78374Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских изделий (новогодний подарок)
Начальная цена
452 436,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка (транспортировка), погрузка и разгрузка Товара включена в стоимость товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки товара 5 рабочих дней с момента подписания договора. Товары (кондитерские изделия) должны быть изготовлены не ранее сентября 2018 года, срок хранения составляет не менее 5 (пяти) месяцев с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 50.000