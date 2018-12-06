Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка (транспортировка), погрузка и разгрузка Товара включена в стоимость товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки товара 5 рабочих дней с момента подписания договора. Товары (кондитерские изделия) должны быть изготовлены не ранее сентября 2018 года, срок хранения составляет не менее 5 (пяти) месяцев с даты поставки.