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Наименование закупки
Поставка жидкости ПМС-20К
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 07:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-08-85
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
opipt@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жидкости ПМС-20К
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 04:00 GMT +306.12.2018 04:0006.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78367Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкости ПМС-20К
Начальная цена
673 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Продукция поставляется в металлических бочках по 205 л. Оплата по настоящему договору производится на основании подписанной сторонами накладной по форме № ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика либо иным предусмотренным законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 1020.000