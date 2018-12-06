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    Главная / Торги / Поставка жидкости ПМС-20К

    Поставка жидкости ПМС-20К

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 04:0006.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78367Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78367

    Наименование закупки

    Поставка жидкости ПМС-20К

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 07:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жидкости ПМС-20К

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 04:00 GMT +306.12.2018 04:0006.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78367Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жидкости ПМС-20К

    Начальная цена

    673 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продукция поставляется в металлических бочках по 205 л. Оплата по настоящему договору производится на основании подписанной сторонами накладной по форме № ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика либо иным предусмотренным законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость гидравлическая ПМС-20К ТУ 6-05-11687721-022-97"

    Кол-во: 1020.000

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