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    Главная / Торги / Поставка материалов связи

    Поставка материалов связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 00:0006.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78366Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78366

    Наименование закупки

    Поставка материалов связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 04:03

    Документация процедуры

    ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Спецификация.xls

    Договор_поставки_измерительные_приборы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 00:00 GMT +306.12.2018 00:0006.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78366Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов связи

    Начальная цена

    110 832,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания товарных накладных. Доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь температуры измерительный ТСМУ 011,16 (50М, -50/50) 4-20мА"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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