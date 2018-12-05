Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2018 09:0005.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78350Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78350

    Наименование закупки

    Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2018 16:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Почтовый адрес

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Контактный телефон

    7-3170-21178

    Факс

    Адрес электронной почты

    zaxarova5@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2018 09:00 GMT +305.12.2018 09:0005.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78350Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

    Начальная цена

    2 516,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Богородск, ул. М. Горького, д. 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мышь компьютерная оптическая проводная Oklick 225M USB 1200dpi"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 84476
    Поставка компьютерной техники
    Поставка компьютерной техники
    84476
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    48 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить