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Наименование закупки
Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 16:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Почтовый адрес
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Контактный телефон
7-3170-21178
Факс
Адрес электронной почты
zaxarova5@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 09:00 GMT +305.12.2018 09:0005.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78350Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерных манипуляторов (компьютерная мышь) для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
Начальная цена
2 516,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Богородск, ул. М. Горького, д. 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Кол-во: 10.000