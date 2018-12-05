Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники

    Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2018 00:0005.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78345Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78345

    Наименование закупки

    Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2018 16:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2018 00:00 GMT +305.12.2018 00:0005.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78345Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров и электрооборудования к дорожно-строительной техники

    Начальная цена

    496 660,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр гидравлический YA00033065 HITACHI"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "АВТОВЕРСИЯ"
    Ценовой запрос № 84360
    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
    84360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2019 06:00(GMT+03:00)
    600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить