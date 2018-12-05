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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории

    Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2018 10:0005.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78337Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78337

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2018 13:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2018 10:00 GMT +305.12.2018 10:0005.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78337Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории

    Начальная цена

    19 250,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Родионова 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 раб.дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пипетка Пастера градуированная 1МЛ стерильная полиэтилен 12006610 Нингбо Гретмед Медикал Инструментс Ко. Лтд"

    Кол-во: 700.000

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