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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 13:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Почтовый адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Контактный телефон
+7 831 460-37-12
Факс
+7 831 234-03-23
Адрес электронной почты
noptd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 10:00 GMT +305.12.2018 10:0005.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78337Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории
Начальная цена
19 250,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Родионова 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 раб.дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Кол-во: 700.000