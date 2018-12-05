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    Главная / Торги / Флешь-накопитель, мышь USB

    Флешь-накопитель, мышь USB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2018 00:0005.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78335Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78335

    Наименование закупки

    Флешь-накопитель, мышь USB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2018 13:55

    Документация процедуры

    Запрос_КП.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 293-42-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Флешь-накопитель, мышь USB

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2018 00:00 GMT +305.12.2018 00:0005.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78335Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Флешь-накопитель, мышь USB

    Начальная цена

    3 848,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603043, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту получения товара в течении 5 раб. дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "USB-флеш-накопитель 16Gb пластик белый с логотипом"

    Кол-во: 1.000

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