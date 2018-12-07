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    Главная / Торги / Поставка видеокурсов по охране труда и пожарной безопасности

    Поставка видеокурсов по охране труда и пожарной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 10:0007.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78331Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78331

    Наименование закупки

    Поставка видеокурсов по охране труда и пожарной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 11:08

    Документация процедуры

    Договор_поставки_видеокурсов_(проект,_измен.).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 499 580-00-63

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    zakharov@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка видеокурсов по охране труда и пожарной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 10:00 GMT +307.12.2018 10:0007.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78331Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеокурсов по охране труда и пожарной безопасности

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеоинструктаж "Вводный инструктаж по пожарной безопасности для офисных сотрудников""

    Кол-во: 1.000

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