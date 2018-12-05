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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)

    Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2018 10:0005.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78321Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78321

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2018 10:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2018 10:00 GMT +305.12.2018 10:0005.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78321Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)

    Начальная цена

    45 488,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, Промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента поставки, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка СП Мозаик RJ45 UTP 8 кат.5е 1 пост белый конт механизм 076551"

    Кол-во: 10.000

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