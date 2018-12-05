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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка бланков "О персональных данных"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 11:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
t-nugumanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бланков "О персональных данных"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 10:00 GMT +305.12.2018 10:0005.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78320Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бланков "О персональных данных"
Начальная цена
472 500 000 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г.Казань, ул.Шуртыгина 15а (заезд со стороны ул.Седова)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 1500000.000