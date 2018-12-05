Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по мере оказания услуг на 30-й календарный день, в размере 85 % от стоимости оказанных Услуг. Выплату оставшихся 15 % от стоимости Услуг (окончательный расчет) Заказчик производит на 30-й календарный день после подписания Сторонами всех Актов, подтверждающих оказание Исполнителем и приемку Заказчиком в полном объеме всех Услуг, предусмотренных настоящим Заданием. Если даты оплаты, определенные таким образом, приходятся на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.