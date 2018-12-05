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Наименование закупки
оказание услуг по получению, доставке проб в лабораторию, проведению химического анализа качества хозбытовых сточных вод, очищенных на биологических очистных сооружениях ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 10:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по получению, доставке проб в лабораторию, проведению химического анализа качества хозбытовых сточных вод, очищенных на биологических очистных сооружениях ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 01:00 GMT +305.12.2018 01:0005.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78319Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по получению, доставке проб в лабораторию, проведению химического анализа качества хозбытовых сточных вод, очищенных на биологических очистных сооружениях ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
188 957,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по мере оказания услуг на 30-й календарный день, в размере 85 % от стоимости оказанных Услуг. Выплату оставшихся 15 % от стоимости Услуг (окончательный расчет) Заказчик производит на 30-й календарный день после подписания Сторонами всех Актов, подтверждающих оказание Исполнителем и приемку Заказчиком в полном объеме всех Услуг, предусмотренных настоящим Заданием. Если даты оплаты, определенные таким образом, приходятся на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 24.000