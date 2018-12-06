Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных товаров, с учётом доставки в г. Новый Уренгой, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100%, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Условия доставки товара: Поставщик обязуется обеспечить доставку товара автомобильным транспортом до склада Покупателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.