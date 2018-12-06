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    Главная / Торги / Поставка знаков, плакатов

    Поставка знаков, плакатов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78304Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78304

    Наименование закупки

    Поставка знаков, плакатов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 08:59

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_1_от_25.07.2018_к_док._Договор_Поставка_знаков,_плакатов.XLS

    Дог._от_25.07.2018_Поставка_знаков,_плакатов_(1233734_v8).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков, плакатов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 07:00 GMT +306.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78304Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков, плакатов

    Начальная цена

    99 912,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка НГХК (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров, с учётом доставки в г. Новый Уренгой, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100%, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Условия доставки товара: Поставщик обязуется обеспечить доставку товара автомобильным транспортом до склада Покупателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плакат по охране труда ламинированный "Текстильные, ленточные стропы" 450х600 А2 2ЛИСТ"

    Кол-во: 3.000

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