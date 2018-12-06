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Наименование закупки
Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 09:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 08:30 GMT +306.12.2018 08:3006.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78301Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
49 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодар (ОКАТО 03401) Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится авансовым платежом путем перечисления денежных средств в размере 100 % на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 4.000