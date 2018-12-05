Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств, платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки продукции и получения счета-фактуры Поставщика. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая затраты по доставке продукции до склада Покупателя.