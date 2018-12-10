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    Главная / Торги / Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ

    Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 11:0010.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78279Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78279

    Наименование закупки

    Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2018 07:39

    Документация процедуры

    ТЗ_КЛЮЧ_УМК.pdf

    Форма_Информация_о_цепочке_собственн.xls

    Договор_ключ__машинный_УМК.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Оренбург"

    Юридический адрес

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А

    Почтовый адрес

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А

    Контактный телефон

    +7 3532 73-43-18

    Факс

    +7 3532 73-43-99

    Адрес электронной почты

    opt@gpro.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладков Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 11:00 GMT +310.12.2018 11:0010.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78279Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ

    Начальная цена

    415 818,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский, ул. Монтажников, д. 19 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за Товар производится Покупателем по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной на основании выставленных счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иными, предусмотренными действующим законодательством РФ способами. Обязательства по проведению оплаты считаются полностью выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета ООО "Газпром подземремонт Оренбург"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    06.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    69 141
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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