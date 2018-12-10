"Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за Товар производится Покупателем по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной на основании выставленных счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иными, предусмотренными действующим законодательством РФ способами. Обязательства по проведению оплаты считаются полностью выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета ООО "Газпром подземремонт Оренбург"