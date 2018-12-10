www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 07:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Контактный телефон
+7 3532 73-43-18
Факс
+7 3532 73-43-99
Адрес электронной почты
opt@gpro.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладков Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 11:00 GMT +310.12.2018 11:0010.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78279Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ключ машинный для труб D73-324ММ УМК 73-324 1330х470х110ММ
Начальная цена
415 818,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский, ул. Монтажников, д. 19 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за Товар производится Покупателем по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами товарной накладной на основании выставленных счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иными, предусмотренными действующим законодательством РФ способами. Обязательства по проведению оплаты считаются полностью выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Кол-во: 2.000