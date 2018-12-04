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    Главная / Торги / Поставка металлопроката и изделий из металла для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка металлопроката и изделий из металла для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 05:0004.12.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78275Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78275

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката и изделий из металла для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 18:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката и изделий из металла для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 05:00 GMT +304.12.2018 05:0004.12.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78275Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката и изделий из металла для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    513 845,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Филиал ООО"Газпром трансгаз Москва" Управление по материально-техническому снабжению и комплектации (УМТСиК, Ногинский участок): 142440, г. Московская область, Ногинский район, п/о Обухово, д. Аборино.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.35 36ММ ГОСТ 2879 обычной точности"

    Кол-во: 0.500

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