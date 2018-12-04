Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей ПЭ

    Поставка соединительных деталей ПЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 15:0004.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78273Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78273

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей ПЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 17:47

    Документация процедуры

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Форма_декларации_СМСП.xls

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_ДЛЯ_РАБОТЫ_пустая.xls

    07.06.2018г___ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей ПЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 15:00 GMT +304.12.2018 15:0004.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78273Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей ПЭ

    Начальная цена

    230 281,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани. Поставка до 28.12.2018. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод с удлиненным хвостиком ПЭ-100 63ММ SDR 11 ГОСТ Р 52779-2007"

    Кол-во: 14.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 266037
    Поставка строительных материалов (УСЛ 059)
    Поставка строительных материалов (УСЛ 059)
    266037
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром энерго"
    Ценовой запрос № 263562
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" (АВР)
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" ...
    263562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "НПО Энергомаш"
    Ценовой запрос № 265085
    Детали Fleck, сантехнические материалы
    Детали Fleck, сантехнические материалы
    265085
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Ценовой запрос № 84292
    Поставка заглушек транспортировочных трубных для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
    Поставка заглушек транспортировочных трубных для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
    84292
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    164 524
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Ценовой запрос № 84558
    Поставка сантехнических товаров
    Поставка сантехнических товаров
    84558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    8 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить