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Наименование закупки
Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 17:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60 доб. 65679
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко Илья Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78272Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
Начальная цена
62 568,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Саратовский филиал ООО "Газпром энерго", г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Кол-во: 250.000