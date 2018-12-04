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    Главная / Торги / Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"

    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78272Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78272

    Наименование закупки

    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 17:29

    Документация процедуры

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65679

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко Илья Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78272Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"

    Начальная цена

    62 568,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовский филиал ООО "Газпром энерго", г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость стеклоомывающая незамерзающая Gleid-30 5ЛИТР(ДМ³) -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 250.000

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