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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка камер видеонаблюдения (20199174)

    ТГСтаврополь Поставка камер видеонаблюдения (20199174)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 09:0011.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78271Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78271

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка камер видеонаблюдения (20199174)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 11:08

    Документация процедуры

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_КИМ_нов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка камер видеонаблюдения (20199174)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 09:00 GMT +311.12.2018 09:0011.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78271Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка камер видеонаблюдения (20199174)

    Начальная цена

    377 922,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. РыздвяныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПУГНП 3х2.5ММ²"

    Кол-во: 0.140

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