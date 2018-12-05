www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Экспресс заправка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 09:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
Почтовый адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Контактный телефон
+7 83148 5-10-06
Факс
Адрес электронной почты
psk@gboupsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шершнев Алексей Трифонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспресс заправка картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 09:30 GMT +305.12.2018 09:3005.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78267Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспресс заправка картриджей
Начальная цена
72 472,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз,проспект Советский, д.27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату стоимости по факту выполнения работ или поставки товара в течение трех банковских дней с момента выставления счета на оплату. Картриджи, произведенные Исполнителем, имеют специальную маркировку и поставляются в упакованном виде. Обмен картриджей оформляется актом приемки-передачи. Экспресс обмен производится по месту нахождения заказчика, в исключительных случаях по согласованию сторон.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Адрес местонахождения
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Наименование заказчика
ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Адрес местонахождения
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Кол-во: 8.000