Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик производит оплату стоимости по факту выполнения работ или поставки товара в течение трех банковских дней с момента выставления счета на оплату. Картриджи, произведенные Исполнителем, имеют специальную маркировку и поставляются в упакованном виде. Обмен картриджей оформляется актом приемки-передачи. Экспресс обмен производится по месту нахождения заказчика, в исключительных случаях по согласованию сторон.