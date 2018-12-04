www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Бумага А4 для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 16:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25
Почтовый адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25
Контактный телефон
+7 831 233-31-55
Факс
--
Адрес электронной почты
mail@sportdelfin.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карельская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага А4 для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78266Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага А4 для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"
Начальная цена
16 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Поставщик своими силами, а также за свой счёт осуществляет доставку Товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: гор. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25, разгрузка и перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место и оформление документации в отношении поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"
Все закупки и тендеры ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"
Адрес местонахождения
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25
Кол-во: 20.000