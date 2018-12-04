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Наименование закупки
Нефтепродукты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 16:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нефтепродукты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 00:00 GMT +304.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78265Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нефтепродукты
Начальная цена
19 982,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова , д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня подписания Получателями товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 412.000