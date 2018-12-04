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    Главная / Торги / услуги по охране здания

    услуги по охране здания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78258Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78258

    Наименование закупки

    услуги по охране здания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 16:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    ddrd@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по охране здания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78258Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по охране здания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 дней ежемесячно с даты предоставления отчетных документов. Срок оказания с 01.01.2019 по 28.02.2019

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по охране зданий, сооружений, помещений"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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