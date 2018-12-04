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Наименование закупки
сервисное обслуживание системы доочистки воды "А-250"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 15:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
ddrd@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сервисное обслуживание системы доочистки воды "А-250"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78242Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание системы доочистки воды "А-250"
Начальная цена
25 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 дней ежемесячно с даты предоставления отчетных документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 1.000