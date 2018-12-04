Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов (Акт приема-передачи товара Приложение № 3), подтверждающих факт поставки Товара в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему. Доставка до корпусов за счет средств поставщика.