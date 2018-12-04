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    Главная / Торги / Мусорные контейнеры

    Мусорные контейнеры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78235Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78235

    Наименование закупки

    Мусорные контейнеры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 15:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Мусорные контейнеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78235Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мусорные контейнеры

    Начальная цена

    65 254,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Корпус 1: 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.1 = 2 контейнера; Корпус 2: 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.52а = 1 контейнер; Корпус 3: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д.41 = 2 контейнера Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов (Акт приема-передачи товара Приложение № 3), подтверждающих факт поставки Товара в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему. Доставка до корпусов за счет средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер мусорный 22.C19 (20.800.70 РЕ; 21.050.70 РЕ) 1100л передвижной, зеленый"

    Кол-во: 5.000

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