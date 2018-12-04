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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"

    Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 20:0004.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78227Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78227

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 14:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 20:00 GMT +304.12.2018 20:0004.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78227Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"

    Начальная цена

    423 308,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных(в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединитель механический 3M 2540G Fibrlok от -40 до +80 °С"

    Кол-во: 1.000

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