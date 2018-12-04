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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 14:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 20:00 GMT +304.12.2018 20:0004.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78227Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"
Начальная цена
423 308,42
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных(в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000