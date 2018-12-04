Поставка соединительных деталей для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз томск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных(в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).