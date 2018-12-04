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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание информационно-консультационных услуг по программам «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
Почтовый адрес
603127
Контактный телефон
+7 831 438-90-38
Факс
Адрес электронной почты
Official@semashko.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационно-консультационных услуг по программам «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 23:00 GMT +304.12.2018 23:0004.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78226Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационно-консультационных услуг по программам «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»
Начальная цена
99 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Родионова 190Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течении 30 календарных (15 рабочих для СМП) дней с даты подписания акта оказания услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКБ ИМ. Н.А.СЕМАШКО"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКБ ИМ. Н.А.СЕМАШКО"
Адрес местонахождения
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
603127
Кол-во: 66.000