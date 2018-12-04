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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по стирке (химчистке) спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 14:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по стирке (химчистке) спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 06:00 GMT +304.12.2018 06:0004.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78220Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по стирке (химчистке) спецодежды
Начальная цена
267 165,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору, при наличие выставленного исполнителем счета на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 9895.000