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    Главная / Торги / Услуги по стирке (химчистке) спецодежды

    Услуги по стирке (химчистке) спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 06:0004.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78220Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78220

    Наименование закупки

    Услуги по стирке (химчистке) спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 14:16

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по стирке (химчистке) спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 06:00 GMT +304.12.2018 06:0004.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78220Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по стирке (химчистке) спецодежды

    Начальная цена

    267 165,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору, при наличие выставленного исполнителем счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и химчистка спецодежды с разной степенью промышленных загрязнений с сохранением ее защитных свойств согласно инструкциям по эксплуатации каждого вида спецодежды, мягкой маркировке и символам по уходу (ГОСТ Р ИСО 3758-99, ГОСТ 25652-83, ГОСТ 16958-71)"

    Кол-во: 9895.000

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