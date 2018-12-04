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    Главная / Торги / Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 20:0004.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78215Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78215

    Наименование закупки

    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 13:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 20:00 GMT +304.12.2018 20:0004.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78215Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    411 241,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных(в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUW белый кнопочный"

    Кол-во: 23.000

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