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    Главная / Торги / Набор автомобилиста

    Набор автомобилиста

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78213Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78213

    Наименование закупки

    Набор автомобилиста

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 13:39

    Документация процедуры

    Письмо_ком.пред.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    автомобили

    Список лотов

    Лот

    Набор автомобилиста

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78213Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор автомобилиста

    Начальная цена

    2 262,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603041, г.Нижний Новгород, пр.Ильича, д.50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет до склада заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор автомобилиста Состав: сумка, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, трос с крюками C0318603-T40"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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