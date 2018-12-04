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Наименование закупки
ЦЗ/УЭЗиС/29.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 12:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
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ЦЗ/УЭЗиС/29.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78205Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ/УЭЗиС/29.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Начальная цена
499 999,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Ухта Набережная Газовиков, 10/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 560.000