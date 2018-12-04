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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
5718
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 12:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9
Почтовый адрес
355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9
Контактный телефон
+7 8652 55-42-44
Факс
+7 8652 55-42-44
Адрес электронной почты
trading@dvaris.ru
Ф.И.О. контактного лица
Изотова Светлана Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
5718
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 00:00 GMT +304.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78193Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
5718
Начальная цена
11 667,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Бесплатная доставка до двери, поставка только полного перечня.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО фирма "Дварис"
Все закупки и тендеры ООО фирма "Дварис"
Адрес местонахождения
355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9
Наименование заказчика
ООО фирма "Дварис"
Все закупки и тендеры ООО фирма "Дварис"
Адрес местонахождения
355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9
Кол-во: 12.000