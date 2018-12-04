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    Главная / Торги / 5718

    5718

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78193Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78193

    Наименование закупки

    5718

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 12:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью фирма "Дварис"
    Все закупки и тендеры ООО фирма "Дварис"

    Юридический адрес

    355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9

    Почтовый адрес

    355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9

    Контактный телефон

    +7 8652 55-42-44

    Факс

    +7 8652 55-42-44

    Адрес электронной почты

    trading@dvaris.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изотова Светлана Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    5718

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 00:00 GMT +304.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78193Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    5718

    Начальная цена

    11 667,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Бесплатная доставка до двери, поставка только полного перечня.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО фирма "Дварис"
    Все закупки и тендеры ООО фирма "Дварис"

    Адрес местонахождения

    355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9

    Наименование заказчика

    ООО фирма "Дварис"
    Все закупки и тендеры ООО фирма "Дварис"

    Адрес местонахождения

    355042, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Южный обход, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Shell Rimula R4L 15W-40 4ЛИТР(ДМ³) R4L209l"

    Кол-во: 12.000

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