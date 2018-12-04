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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка компьютеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 11:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
Почтовый адрес
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Контактный телефон
+7 499 940-99-45
Факс
+7 499 940-99-45
Адрес электронной почты
mail@gazprompersonnel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябошапко Евгений Станиславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78192Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров
Начальная цена
408 334,76
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва 1-ая Магистральная 11/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемого по настоящему Договору товара не позднее 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Кол-во: 2.000